Sjacheraar Thierry Baudet blijkt stiekem nog een BV te hebben opgericht

Baudet en Jansen zijn eerder al op de vingers getikt vanwege het verzwijgen van zakelijke belangen. RTL Nieuws somt op: “Baudet kreeg in 2022 een berisping voor het niet opgeven van zijn persoonlijke bv THPB media en zijn bestuursfunctie bij Forum voor Democratie BV. Later dat jaar kreeg hij een week schorsing opgelegd voor het verzwijgen van zijn rol bij Amsterdam Media Group, een aan Forum gelieerde uitgeverij. Ook Janssen is aandeelhouder en bestuurder in dat bedrijf, en kreeg voor het niet melden daarvan een berisping.”