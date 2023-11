Baudet weer eens ontmaskerd als oplichter: zijn ‘Nederlandse maaltijden’ komen onder meer uit China

3 nov. 2023 - 8:53

Het was natuurlijk een interview van het niveau schoolklasje groep 6. Dat er in die bakjes eten iets Chinees zit kan niemand schelen, maar een goede vraag was geweest: Hoe gaat Nederland er in jouw visie uitzien? Hij gaf zijn vaste riedel aan, van het partijkartel en het economisch systeem dat dat (en elkaar) in de lucht houdt, maar vragen hoe de zaak in zijn visie er dan wel uit moet zien kwamen niet. Waar is de nieuwe Witteman?