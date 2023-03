Silicon Valley Bank keerde enkele uren voor faillissement nog bonussen uit

Enkele uren voordat de Silicon Valley Bank (SVB) kopje onder ging , betaalde de bank nog bonussen uit aan zijn medewerkers, meldt Axios . De Amerikaanse overheid nam vrijdag het bestuur van de bank over nadat een faillissement onafwendbaar was geworden. De ondergang van SVB was het grootste faillissement bij een bank sinds de financiële crisis van 2008.

De SVB, die vooral veel klanten had in de techsector, kwam in de problemen door de gestegen rentes. De bank had zijn geld voor een groot deel zitten in staatsobligaties. Op het moment dat de rente stijgt, daalt de waarde van die obligaties. Omdat de techsector in een crisis zit, kwam er de laatste maanden minder geld bij de bank binnen en moest er juist meer uit. De SVB moest daarom een deel van de obligaties verkopen, en leed daarop een miljardenverlies. De bank wilde dat gat dichten door de uitgifte van nieuwe aandelen, maar lokte in plaats daarvan een bankrun uit.