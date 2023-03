Prominente Silicon Valley bank valt om na bankrun door panikerende investeerders

In de Amerikaanse staat Californië is vrijdag de Silicon Valley Bank (SVB) omgevallen. De bank raakte razendsnel in de problemen toen een aandelenuitgifte mislukte. In paniek geraakte investeerders probeerden vervolgens hun rekeningen leeg te halen. De overheid moest ingrijpen en heeft de bank onder curatele geplaatst. Maandag gaan de kantoren onder toezicht weer open. Klanten kunnen maximaal 250.000 dollar van hun rekening halen.

De 40 jaar oude bank is in de problemen gekomen nadat de rente werd verhoogd door de Amerikaanse centrale bank. SVB had veel leningen uitstaan maar kon die niet meer herfinancieren. De SVB was de zestiende bank in de VS met meer dan 175 miljard dollar aan tegoeden. De val van de bank is de op een na grootste uit de geschiedenis en de grootste sinds de crisis van 2008.