Sigrid Kaag vindt terecht het vertrek van Derksen terecht Opinie

Fons Kockelmans

Vicepremier Sigrid Kaag vindt het ‘terecht’ dat Johan Derksen stopt met het tv-programma Vandaag Inside, dat daardoor helemaal uit de ether verdwijnt. Kaag zei dat gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad, waar ze premier Rutte verving. Het was niet een kabinetsstandpunt, maar alleen haar persoonlijke opinie. Derksen vertelde deze week, zoals iedereen intussen wel zal weten, dat hij meer dan vijftig jaar terug een bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd (een uitspraak die hij een dag later weer afzwakte).

In tegenstelling tot sommigen vind ik dat Kaag zich best met ‘het kaarsincident’ van Derksen mag bemoeien, ook al ligt zij zelf onder vuur vanwege een #MeToo-affaire in haar partij D66. Iemand kan toch de waarheid over anderen spreken, ook als hij/zij in een min of meer vergelijkbare kwestie wellicht niet vrijuit gaat?

En verder ben ik van mening dat de verdediging van Derksen helemaal nergens op slaat. De sportjournalist (of hoe moet je hem ook noemen) beweerde tijdens de uitzending dat het soort dingen dat hij heeft uitgehaald in de jaren zeventig normaal werd gevonden. Dat werden ze volgens mij niet. En ik heb enig recht van spreken, want ik heb de jaren zeventig volop meegemaakt. Ik was 18 toen ze begonnen en ben dus maar een paar jaar jonger dan Derksen.

Ik wil niet tegenspreken dat de normen en waarden in die tijd een beetje anders waren dan nu. Maar het penetreren van een vrouw die niet bij kennis is, zonder dat je haar om toestemming hebt gevraagd, gold ook destijds als verkrachting. Niet alleen ‘technisch’, een term die Derksen tijdens het programma gebruikte, maar ook juridisch. En de volgende dag terugkrabbelen als je ziet dat je woorden door een ruime meerderheid niet worden gepruimd, is volgens mij… hoe zal ik het noemen… niet erg chic.

Het lijkt me dan ook kletskoek om Derksen te prijzen om zijn eerlijkheid, zoals nogal wat van zijn verdedigers doen. Derksen bekende iets dat zich meer dan een halve eeuw geleden heeft afgespeeld en daarom hoogstwaarschijnlijk wettelijk verjaard is. Sinds 2013 verjaart verkrachting weliswaar niet meer, maar daarvoor was dat wel het geval. Derksen heeft dan ook een mogelijke (ik ben nu heel voorzichtig) misdaad toegegeven waarop hij niet meer te pakken is. Helemaal niet dapper. Eerder laf. Ook al zeg je erbij dat je ‘niet trots’ bent op wat je gedaan hebt. Als iemand zonder dat dat juridische consequenties kan hebben een roofmoord opbiecht, zou je dat toch ook vinden?

Fans van Derksen menen dat hij het slachtoffer is geworden van de ‘cancelcultuur’, ofwel van de politiek-correcte kritiek die op hem neerdaalde na zijn uitspraken in Vandaag Inside. Maar volgens Kaag heeft het daarmee niets van doen. ‘Dit heeft te maken met normering en een terechte reactie uit de samenleving.’