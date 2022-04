Derksen kan niet tegen kritiek en trekt stekker uit Vandaag Inside

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp stoppen na een kleine vier maanden alweer met hun dagelijkse talkshow. Het drietal heeft dat besloten nadat Derksen eerder deze week lachend een verkrachting bekende, een dag later zei dat het verhaal toch iets anders in elkaar stak en weer een dag later klaagde dat hij zijn werk niet meer kon doen na “een uitglijder”. In plaats van Vandaag Inside zendt SBS 6 vrijdagavond een programma uit met de toepasselijke titel Het Roer Om.