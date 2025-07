Sigrid Kaag hekelt politici die strandbedje belangrijker vinden dan debat over Gaza

Sigrid Kaag, de voormalig speciaal VN-gezant voor het Midden-Oosten, is verbijsterd over de Nederlandse partijen die afgelopen week een debat over de hongersnood in Gaza hebben geblokkeerd. “We mogen een oordeel vellen over het moreel kompas van politici, van wie sommigen een strandbedje belangrijker lijken te vinden dan een debat”, zei ze in het NPO Radio 1-programma Nieuwsweekend.