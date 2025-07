GL-PvdA en D66 willen Kamer terug van reces voor spoeddebat over genocide in Gaza

GroenLinks-PvdA en D66 willen dat de Tweede Kamer terugkomt van zomerreces voor een debat over de genocide in Gaza. Kamerleden Kati Piri (GL-PvdA) en Jan Paternotte (D66) hebben dat via X laten weten, zo meldt ANP. Directe aanleiding is de noodkreet van meer dan honderd hulporganisaties over de humanitaire situatie in de Palestijnse kuststrook.