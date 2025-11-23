Sigrid Kaag hekelt kwaliteit NRC-journalistiek en hypocrisie over Wijers-appje Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 360 keer bekeken • bewaren

Geert Wilders mocht toenmalig D66-leider Sigrid Kaag op sociale media herhaaldelijk uitmaken voor ‘heks’ zonder dat dat politieke gevolgen voor hem had – sterker nog: hij mocht zelfs gaan meeregeren. Maar toen Hans Wijers VVD-leider Dilan Yesilgöz in een privé-appje een ‘feeks’ bleek te hebben genoemd, kon hij direct zijn biezen pakken als informateur.

Meten met twee maten, oordeelde Kaag zondag in Buitenhof. Ze noemde de opmerking van Wijers ongepast, maar wees erop dat Wijers dat zelf ook vindt. “Iedereen schiet weleens uit de slof in een privé-app. Dat is wat anders dan je politieke ambt benutten om mensen weg te zetten, te dehumaniseren en te demoniseren met alle gevolgen van dien.”

Kaag was het doelwit van een jarenlange haatcampagne die behalve door Wilders ook door verscheidene Telegraaf-columnisten werd aangejaagd. Die demonisering had gevolgen voor haar veiligheid.

De voormalige D66-leider stond in Buitenhof ook stil bij de rol van NRC die de app van Wijers naar buiten bracht. De ombudsman van de krant erkent dit weekend dat er “te veel fout” is gegaan in de berichtgeving. Zo werd er geschermd met een groot aantal getuigen (veertien) die zouden hebben gehoord dat Wijers op verkiezingsavond allerlei lelijks over Yesilgöz zou hebben gezegd. In werkelijkheid waren er maar twee mensen die zeiden dat ze hadden gehoord dat Wijers haar een leugenaar had genoemd. Van die twee getuigen bleef er een anoniem. Vervolgens negeerde NRC in de berichtgeving dat onderzoeksjournalist Eric Smit een heel ander licht op de zaak wierp: niet Wijers maar hij had Yesilgöz op het podium een leugenaar genoemd.

Hoewel de NRC-ombudsman op tekortkomingen in de artikelen wijst, vindt menigeen dat hij in zijn beoordeling van de Wijers-berichtgeving niet diep genoeg graaft. Zo worden enkele essentiële vragen ook door de ombudsman niet beantwoord.