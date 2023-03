Sigrid Kaag: BBB komt met schijnoplossing voor stikstofcrisis

Uiterst rechtse partijen als de PVV, BBB, JA21 en Forum hebben geen oplossing voor de stikstofcrisis. Dat zei D66-leider Sigrid Kaag zondag bij Buitenhof. “BBB wil het aantal natura 2000-gebieden halveren, alsof dat de oplossing is van de reële dreiging waarmee we te maken hebben.”

De D66-leider zei “veel sympathie” te hebben voor boeren zich zorgen maken over hun bestaanszekerheid. Juist daarom is het volgens haar nodig om de boeren nu eens duidelijkheid te geven, bijvoorbeeld over de mogelijkheid om veehouders verplicht uit te kopen. Volgens Kaag is er decennialang sprake geweest van “pappen en nathouden”. “De politiek heeft te lang de keuzes uitgesteld, en daar betalen we nu een prijs voor.”