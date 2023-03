Recordaantal aanmeldingen voor klimaatblokkade A12, boeren rukken met trekkers op tegen natuurbeleid Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 498 keer bekeken • bewaren

Een recordaantal klimaatrebellen heeft zich aangemeld voor het zesde protest tegen het falend kabinetsbeleid op A12. Extinction Rebellion gaat die snelweg, die rechtstreeks naar het politieke hart van Den Haag voert, geweldloos blokkeren. Meer dan 2800 mensen hebben zich volgens de organisatie opgegeven voor de blokkade, dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorige keer. Onder hen 60 wetenschappers.. De vrijwilligers weten dat ze vrijwel zeker door de politie gearresteerd zullen worden en mogelijk ook vervolgd door justitie. Nog eens 1800 mensen hebben zich aangemeld voor de steundemonstratie langs de weg.

De autoriteiten trachten de actie van die laatste groep te belemmeren door grote zwarte schermen langs de A!2 te plaatsen zodat het zicht op de blokkade wordt ontnomen.

XR-woordvoerder en UvA-promovendus Anne Kervers: "Deze winter zitten mensen in koude huizen met onbetaalbare energierekeningen terwijl de fossiele industrie woekerwinsten binnenharkt. De aarde is al zeker 1,2 graden opgewarmd, klimaatrampen slaan keihard toe. Vooral in het Mondiale Zuiden kampen mensen met extreme overstromingen en stormen, langdurige droogte en hongersnood, hittegolven en verlies van land door zeespiegelstijging. Toch ‘stimuleert’ onze regering de fossiele industrie jaarlijks met 17,5 miljard euro fossiele subsidies."

De klimaatactivisten eisen een einde aan de miljardensubsidie voor de fossiele industrie. De blokkade begint om 12 uur.

Op dezelfde dag vindt er in Den Haag een protest plaats van agrarische subsidieslurpers. Boeren komen naar een demonstratie in het Zuiderpark van de radicaalrechtse veeboerenactiegroep FDF waar vertegenwoordigers van extreemrechtse partijen en de SGP spreken. Ook dat protest begint om 12 uur. De autoriteiten hebben toestemming gegeven voor de aanwezigheid van twee tractoren bij het protest maar de boeren lijken zich daar weinig van aan te trekken. Op eerdere protesten kwamen duizenden boeren af. Het is onduidelijk of dergelijke aantallen nu ook gehaald worden.

'We zien dat er vanuit meerdere plekken tractoren onderweg zijn naar Den Haag. Wij monitoren op de wegen en spreken de bestuurders van deze voertuigen aan om Den Haag niet in te rijden', aldus de politie zaterdagochtend op Twitter. 'Tractoren mogen de stad niet in. De burgemeester heeft een noodbevel afgekondigd.' Bij Alphen aan den Rijn en op andere plekken zijn groepen boeren door de politie tegengehouden.

In de binnenstad van Den Haag staan legertrucks opgesteld, meldt Omroep West. "Burgemeester Jan van Zanen (VVD) heeft de hulp van Defensie ingeschakeld om de orde te bewaken in de hofstad tijdens de demonstratiedag. Met de voertuigen kunnen wegen afgezet worden als de autoriteiten dat nodig achten."