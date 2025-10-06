Shocking: Henk Vermeer liegt dat ie BBBarst Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 904 keer bekeken • bewaren

BBB-Kamerlid Henk Vermeer, waarvan tijdens de kabinetsformatie al bleek dat hij niet rekenen, beweerde zondag in het tv-programma Buitenhof dat driekwart van de sociale huurwoningen niet terechtkomt bij mensen op de reguliere wachtlijst. Een doorzichtige poging om geheel in lijn met de BBB-onzin de leugen te verspreiden dat statushouders alle woningen inpikken. Vermeer, die tot september 2023 raadslid was in Harderwijk, baseerde zijn uitspraak op ervaringen in zijn eigen gemeente.

Uit een factcheck van De Stentor blijkt - verrassend - dat Vermeers cijfers nergens op gebaseerd zijn. Tijdens zijn periode als raadslid ging in Harderwijk maximaal 39 procent van de woningen naar mensen buiten de reguliere wachtlijst. Dat was in 2021, het jaar dat Vermeer er raadslid was. In de jaren ervoor lag dit percentage nog lager, namelijk tussen de 21 en 29 procent. Ook de meest recente cijfers uit 2024 voor de hele regio Noord-Veluwe waar Harderwijk onder valt, tonen aan dat 39 procent van de sociale huurwoningen naar urgentiegevallen en directe bemiddeling gaat, ver onder de door Vermeer genoemde 75 procent.

De verdeling van sociale huurwoningen in de regio gebeurt via vier categorieën: op basis van inschrijfduur, via loting, voor urgentiegevallen en via directe bemiddeling. Die laatste groep omvat niet alleen statushouders, maar ook woningruilers en mensen die moeten verhuizen vanwege stadsvernieuwing. In Harderwijk zelf ging de afgelopen jaren tussen de 10 en 14 procent van de woningen specifiek naar statushouders.