Schrik zit er goed in: ook andere VVD’ers verwijderen hun leugens over Douwe Bob Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2644 keer bekeken • bewaren

Dilan Yesilgöz is niet de enige die haar tweet over Douwe Bob heeft verwijderd. Tweede Kamerlid Ulysse Ellian, die de zanger “een laffe antisemiet” noemde, heeft zijn bericht eveneens gedeletet, ontdekte Cestmocro.

Ook Michael Vis, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam-Zuid, besloot zijn keutel in te trekken. Hij had eerder geschreven dat Douwe Bob weigerde op te treden “toen hij erachter kwam dat het om een Joods event ging”. Dat was, zoals wel vaker bij de VVD, een leugen.

De zanger wist dat hij naar een Joods voetbaltoernooi zou gaan. Daarom reageerde hij ook verbaasd toen hij werd uitgemaakt voor antisemiet. “Ik hou van de Joodse gemeenschap”, verklaarde de artiest. Hij nam wel aanstoot aan de politieke propaganda, die in strijd met de afspraken, werd verspreid op het voetbaltoernooi. “Ik ben tegen zionisme en dat is wat daar wordt verkocht”, legde hij uit.

Onder druk van een rechtszaak besloot Yesilgöz maandag om haar tweet te verwijderen waarin ze schreef dat Douwe Bob zich schuldig maakte aan “Jodenhaat”. Het management van de zanger had eerder al diverse pogingen gedaan om de VVD-leider zover te krijgen dat ze haar leugenachtige bericht zou rechtzetten. Daar weigerde ze echter op in te gaan. Pas toen duidelijk werd dat de zanger haar dan voor de rechter zou slepen, koos ze eieren voor haar geld.

De hetze tegen Douwe Bob, die te maken kreeg met doodsbedreigingen, is een flink deel van de VVD-achterban in het verkeerde keelgat geschoten. De VVD staat in de peilingen inmiddels op een zetelaantal dat doet denken aan de tijd dat Edzo Toxopeus de scepter zwaaide bij de partij.