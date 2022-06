Schotse regering zet referendum over onafhankelijkheid door, tegen wens Londen in

De regering van Schotland is vast van plan volgend jaar een referendum te houden over de vraag of het land onafhankelijk moet worden van het Verenigd Koninkrijk. Officieel mag zo'n volksraadpleging alleen gehouden worden met toestemming van de regering in Londen. De Schotse premier Nicola Sturgeon, tevens leider van de onafhankelijkheidspartij SNP, zet dat er een manier is om aan die noodzakelijke toestemming te ontkomen. Binnenkort maakt ze bekend hoe ze dat voor elkaar gaat krijgen.