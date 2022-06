Schotse premier wil nieuw referendum onafhankelijkheid in oktober 2023

Sturgeon heeft aangekondigd dat ze Boris Johnson in een brief op de hoogte zal brengen van haar referendumplannen. Johnson, die zelf tijdens het Brexit-referendum vol op het orgel ging, heeft altijd gezegd dat hij tegen een referendum voor de Schotten is. Ook nu laat een woordvoerder van de Britse premier weten dat het nu niet de tijd is om over een volksraadpleging te praten.