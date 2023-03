Schooldirecteur Florida ontslagen wegens tonen 'pornografisch' kunstwerk van Michelangelo

25 mrt. 2023 - 12:46

We hebben die doodenge Pelgrimsvaders natuurlijk niet voor niets zo'n 400 jaar geleden Europa-in-wording uitgeschopt. Goed opletten leerkrachten in de VS: de eerstvolgende betrapte wordt gevierendeeld waarna de brandstapel volgt. Gaat wel lekker zo he in die wannabe democratie. In deelstaat South Carolina willen Republikeinen de doodstraf voor elke vrouw die een abortus ondergaat. Verwijderen van een bevruchte eicel zou namelijk moord zijn. (RollingStone - tinyurl.com/3chu868h). Who needs the Taliban? En hun god zag het goed was.