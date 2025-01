Schoof denkt aan ‘oplossing’ stikstofcrisis die eerder ook al niet werkte Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 760 keer bekeken • bewaren

De rechtbank die eerder deze week een vonnis uitsprak in de stikstofzaak die Greenpeace had aangespannen tegen de overheid, liet er geen misverstand over bestaan. “De rechtbank oordeelt dat de Staat dit vonnis direct moet uitvoeren”, schreef ze in haar uitspraak.

Premier Dick Schoof liet vrijdag na afloop van de ministerraad weten dat verscheidene ministers de komende tijd eerst nog eens gaan doorbabbelen over het vonnis. Vervolgens is het de bedoeling dat er “binnen twee maanden” nieuw beleid komt.

Maar waar bestaat dat beleid uit? Schoof kondigde aan dat het kabinet weer naar Brussel wil om met de vuist op tafel te sla… eh… om nogmaals te vragen of Nederland de natuurbeschermingsregels mag negeren.

“In gesprek blijven” over wat er mogelijk is binnen de Europese regels, noemt de partijloze premier dat. In het verleden is al herhaaldelijk gebleken dat die strategie niet werkt. Andere plannen lijkt het kabinet nog altijd niet te hebben.

Het stikstofprobleem wordt in Nederland voor een belangrijk deel veroorzaakt door de intensieve veehouderij, maar coalitiepartij BBB gaat voor elk voorstel liggen om daar iets aan te doen.

De kans dat boeren straks door de rechter of de bank gedwongen worden om te stoppen, neemt daardoor toe. Door het Greenpeace-vonnis is het erg onwaarschijnlijk dat banken nog willen investeren in veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Ties Joosten, adjunct-hoofdredacteur van Follow The Money, legt in zijn Klimaatnieuwsbrief uit waarom: