Schoof schuift met agenda vanwege problematische vicepremiers

PVV-minister Fleur Agema, door haar eigen partijleider Geert Wilders ooit omschreven als 'dommer dan dom', zal voorlopig niet de kans krijgen de wekelijkse ministerraad voor te zitten. Als eerste vicepremier komt die taak haar toe wanneer partijloos premier Dick Schoof afwezig is, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan het buitenland. Maar Schoof breekt met een oude traditie en verplaatst in die gevallen de ministerraad naar een andere dag als hij op vrijdag verhinderd is zodat hij zelf de regie in handen houdt.

De wekelijkse ministersvergadering wordt de komende tijd met extra belangstelling gevolgd, omdat het kabinet een ‘asielcrisis’ wil uitroepen. Daardoor zouden direct maatregelen genomen kunnen worden om de asielinstroom te beperken, zónder dat het parlement daarover iets te zeggen heeft.

Die zogenaamde asielcrisis met de daarbij gewenste noodwet ligt gevoelig, niet in de laatste plaats omdat er helemaal geen asielcrisis is. Wat er wel is, is een opvangcrisis, maar die is door doelbewuste bezuinigingen van opeenvolgende kabinetten-Rutte veroorzaakt en wordt nu door het huidige kabinet-Wilders ingezet om angst en haat aan te wakkeren tegen asielzoekers. De leden van het huidige extreemrechtse kabinet doen hun uiterste best hun xenofobie niet al te openlijk te uiten, maar met name de PVV-bewindslieden slagen daar vrijwel niet in. Geen wonder dat Schoof een vergadering over xenofobe politiek niet in handen wil leggen van een ongeleid haatprojectiel als Agema. Mogelijk speelt ook mee dat Agema ook in dit "extraparlementair kabinet" vooral aan de leiband loopt van Wilders, die geen kans onbenut laat bommetjes te leggen onder het gezag van Schoof.

Op de PVV-minister verantwoordelijk voor het uitroepen van de zogenaamde asielcrisis, Marjolein Faber, kan Schoof overigens ook niet rekenen. Nadat ze eerder al een kansloos verzoek om een opt-out van de Europese migratieregels naar de Europese Commissie die daar niet over gaat stuurde, lukt het naar nu ook niet om de "crisis" in eigen land een beetje fatsoenlijk te motiveren. Geen wonder, want zoals gezegd: die crisis bestaat niet. Het AD meldt dat "Schoof nadrukkelijk mee gaat kijken met Faber, om te zien of haar voorstel ‘voldoende stevig’ is. Is dat niet zo, dan gaat hij eerst in gesprek met Faber en mogelijk ook met PVV-leider Geert Wilders".