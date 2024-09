Wilders wil premier tot zijn Schoofhondje maken Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

Geert Wilders heeft zijn eigen premier Dick Schoof weer eens in het openbaar voor schut gezet. Parlementair journalist Niels Klaassen van het AD interviewde de ex-topambtenaar over zijn eerste maanden als partijloze premier van de curieuze kibbelcoalitie PVV-VVD-NSC-BBB. Natuurlijk kwam daarbij de vraag op wie op dit moment eigenlijk het land leidt want dat is voor iedereen onduidelijk. Want volgens de wet is de minister-president weliswaar niet de baas, dat zou ook moeilijk juridisch vast te leggen zijn in een democratie, maar in de praktijk is dat wel zo. Alleen al omdat de premier meestal ook de grootste partij leidt. Schoof trachtte daar duidelijkheid over te scheppen.

Het is een beetje een kindervraag, maar toch: wie ís nu de baas in Den Haag?

,,Ik mag aannemen dat een kind meteen weet: de premier. Als premier ben je de baas, nou jaa, de baas.... je bent de premier. Dus je bepaalt wat het kabinet doet, en niemand anders.”

Wie de politiek volgt, kan ook denken: Wilders is de baas, of Van Vroonhoven van NSC beslist. Wat zegt u dan?

,,Dan zou ik bijna zeggen: kijk eens naar hoe de premier in het debat staat. Die premier staat voor zijn kabinet, neemt zijn eigen besluiten, samen met het kabinet. En die premier is aardig stoïcijns om zijn eigen koers te bepalen.”

Dat antwoord lijkt ook in lijn met de afspraken van het extraparlementair kabinet. Maar daarmee trapte Schoof op de beruchte lange tenen van Geert Wilders. "Schoof is absoluut niet de baas, dat is de Tweede Kamer," liet hij weten in zijn favoriete echokamer X. Wilders zoekt voor zijn stelling dekking achter de reactie van VVD'er Frans Weisglas die als oud-Kamervoorzitter wel vaker stelt dat de volksvertegenwoordiging de baas is.

Het is natuurlijk gezagsondermijnend dat Wilders als leider van de grootste coalitiepartij zijn premier zo openlijk corrigeert. De leider van de eenmanspartiij lijkt zo vooral duidelijk te willen maken dat hij de eignlijke baas is van Nederland. Wat hij niet is, onder meer omdat hij een strafblad heeft en weigert zijn misdaden te erkennen of beterschap te beloven. Het mag duidelijk zijn dat een politicus die de wet niet wil respecteren ongeschikt is als baas van het land, behalve dan in landen waar Wilders een diepe bewondering voor koestert.

Het is overigens de vraag of Wilders wel gelijk heeft met zijn stelling dat het parlement in Nederland de baas is. Voor zijn eigen partij geldt dat in ieder geval niet. De 36 overige fractieleden van de PVV hebben namelijk helemaal niets te vertellen. Ze hebben zelfs geen vrijheid van meningsuiting en mogen bijvoorbeeld niet met de media praten. Een parlement dat geen eigen zeggenschap heeft kan natuurlijk niet de baas zijn. Dan komt het beeld naar voren dat Wilders al lang voor ogen heeft: hij wil in zijn eentje de baas spelen over Nederland, net als zijn grote voorbeelden Orban, Poetin en wie weet wat voor duisters voorbeelden nog meer.

De stelling dat het parlement de baas is, is ook in strijd met de democratie pur sang. In een echte democratie is het volk immers de baas. De volksvertegenwoordiging regeert uit hun naam. Als dat niet goed werkt kunnen er tussentijds nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Die stap wordt beslist per Koninklijk Besluit, daar komt het parlement zelf niet bij te pas. En raad eens wie die beslissing de facto neemt? De premier.