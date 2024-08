Schoof: Die asielcrisiswet komt er, we weten alleen nog niet hoe we dat juridisch moeten verpakken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 544 keer bekeken • bewaren

Premier Dick Schoof zegt zeker te weten dat het kabinet een asielcrisiswet gaat invoeren. Dat zei hij vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie. Schoof moest daarbij wel toegeven dat zijn extreemrechtse kabinet nog niet weet of zo'n ingreep überhaupt wel juridische houdbaar is. Hij zegt dan ook nog niet te weten wanneer die wet er moet komen.

"Een exacte timing kan ik nu nog niet geven", aldus de minister-president. Eerder deze week zei verantwoordelijk minister Marjolein Faber (PVV) dat ze rond Prinsjesdag met plannen hiertoe wil komen, maar Schoof moest haar diezelfde dag nog corrigeren en zeggen dat dit hoogstwaarschijnlijk niet gaat lukken.

De Europese Commissie heeft al het kabinet-Wilders eerder al op de vingers getikt en gezegd dat het niet zomaar een asielcrisis kan uitroepen."Wij zullen zorgen dat de wet naar onze beleving juridisch houdbaar is", zegt Schoof nu. "Voor ons is belangrijk dat het wetsvoorstel goed door de ministerraad kan worden aangenomen." Maar de vragen over juridische houdbaarheid zullen er wat Schoof betreft hoe dan ook niet toe leiden dat het kabinet toch voor een andere route kiest. "Ik ga er zonder meer vanuit dat wij met een asielcrisiswet komen."

Over de wet ontstond veel gedoe omdat Faber deze week zei dat Nederland in een asielcrisis verkeert. Zij leek daarmee voor te sorteren op het invoeren van de crisiswet, maar moest later uitleggen dat het louter om haar eigen zienswijze ging over wat er speelt in de maatschappij.