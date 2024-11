Schoof blijkt grotere leugenaar dan Rutte, premier misleidde de Kamer over ‘asielcrisis’-notitie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 893 keer bekeken • bewaren

Een jaar en een dag geleden vonden de Tweede-Kamerverkiezingen plaats. “Door het vertrek van Mark Rutte lijkt er een nieuw tijdperk aan te breken. De vraag is of het beter wordt of nog erger”, schreef Joop.nl op verkiezingsdag. Inmiddels weten we het antwoord: het is allemaal nog erger geworden.

Van Mark Rutte was bekend dat hij een moeizame relatie onderhield met de waarheid, maar zijn opvolger Dick Schoof blijkt een nog grotere leugenaar. De premier blijkt de Tweede Kamer te hebben voorgelogen over het bestaan van een notitie over de ‘asielcrisis’ die het kabinet maandenlang wilde uitroepen. Dat ontdekte dagblad Trouw.

“In tegenstelling tot wat premier Dick Schoof en minister Marjolein Faber in de Tweede Kamer volhielden, is er wel degelijk een notitie van een gesprek met de landsadvocaat over de inzet van noodrecht om een ‘asielcrisis’ uit te roepen. (…) Kamerleden vroegen in september of er iets op schrift stond van de gesprekken met de landsadvocaat. Dat werd door premier Schoof en minister van Asiel en Migratie Faber ontkend. “Er zijn geen stukken van de landsadvocaat die ik aan de Kamer kan overhandigen”, zei premier Schoof op donderdag 19 september tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Timmermans beet zich vast en vroeg ‘of er geen adviezen zijn, of dat u die niet wilt delen met de Kamer’. Waarop premier Schoof zei: “Nee, er zijn geen schriftelijke stukken van de landsadvocaat, op welke manier dan ook.””