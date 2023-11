Wie mag de rotzooi van Rutte opruimen? Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 276 keer bekeken • bewaren

Woensdag spreekt de kiezer, maar wat hij gaat zeggen is nog ongewis. De verkiezingen zijn in jaren niet zo spannend geweest. Volgens de slotpeilingen maken maar liefst drie partijen de kans om de grootste te worden: PvdA-GroenLinks, VVD en PVV. Wie wint, zal worden bepaald door de mensen die pas op het laatste moment hun keuze maken. Veel kiesgerechtigden zweven tot in het stemhokje. Kiezen ze voor hun eerste voorkeur of brengen ze een strategische stem uit om de lijsttrekker van een andere partij uit het Torentje te houden?

Door het vertrek van Mark Rutte lijkt er een nieuw tijdperk aan te breken. De vraag is of het beter wordt of nog erger. Veel linkse kiezers vrezen dat de wegens groepsbelediging veroordeelde Poetin-apologeet Geert Wilders de verkiezingen zal winnen, en kiezen daarom voor de nieuwe combinatie GroenLinks-PvdA onder leiding van Frans Timmermans.

Terwijl andere partijen in de aanloop naar de verkiezingen werden geplaagd door interne onrust, bleef het bij de fusiepartij opmerkelijk rustig. Alleen het vertrek van Kauthar Bouchallikht vanwege het standpunt van Timmermans over Gaza leek even een open zenuw binnen de nieuwe combinatie bloot te leggen. Verscheidene pro-Palestina-activisten roepen op om woensdag een proteststem uit te brengen op Bouchallikht, die nog wel op de kandidatenlijst staat maar al heeft aangekondigd dat ze niet in de nieuwe Kamer zal plaatsnemen.

Bij het slotdebat van de NOS dinsdagavond weigerde VVD-leider Dilan Yeşilgöz opnieuw te reflecteren op de rol van haar partij bij tal van schandalen die het vertrouwen van de kiezer in de politiek hebben ondermijnd. Die houding dreef Pieter Omtzigt, de politicus om wie de campagne lange tijd draaide, bijkans tot wanhoop. Wie verandering wil, zal anders moeten stemmen, zo verklaarde hij in zijn slotwoord.