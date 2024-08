PVV-minister weigert drastische maatregelen tegen fatbike-terreur

Opvallend is ook dat terwijl zijn baas Geert Wilders voortdurend hele bevolkingsgroepen verantwoordelijk houdt voor het gedrag van individuen, Madlener dat heel anders blijkt te zien. Tegen het AD zegt hij: "Laten we niet alle fatbikegebruikers categoriseren als een groep asociale weggebruikers. Dat is natuurlijk niet het geval. Er zijn heel veel mensen die een elektrische fiets met dikke banden op een normale manier gebruiken, en daar is ook niets mis mee."