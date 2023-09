Schiphol stootte illegaal CO2 uit maar heeft nu vergunning gekregen van demissionaire VVD-minister

Schiphol laat weten blij te zijn met de vergunning, omdat nu weer kan worden voldaan aan wet- en regelgeving in plaats van in strijd met de wet alsnog grote hoeveelheden CO2 uit te stoten . Volgens Van der Wal heeft de luchthaven daarnaast genoeg "maatregelen getroffen" waardoor de stikstofeffecten "zijn gemitigeerd”. Zo zou Schiphol boeren hebben uitgekocht om stikstofruimte vrij te spelen.

De nationale luchthaven heeft jarenlang zonder natuurvergunning gezeten. In het verleden heerste het idee dat dit niet nodig was, maar in 2020 erkende het kabinet dat Schiphol volgens de Europese natuurbeschermingswetten wel degelijk een vergunning moest hebben. Milieuorganisatie MOB vindt dat het aantal vluchten er moet worden beperkt tot maximaal 250.000 per jaar. Dat aantal baseert de organisatie op de "historische rechten" van het vliegveld, alles erboven zou illegaal zijn volgens MOB.