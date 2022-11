Milieuclub wil renovatie Schiphol stilleggen omdat stikstofvergunning ontbreekt

Schiphol is van plan om komend jaar 500.000 vierkante kilometer asfalt te vervangen, maar heeft voor dit bouwproject geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Dat zegt milieuorganisatie Mobilisation fort he Environment (MOB) die nu van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eist dat de stikstofregelgeving wordt nageleefd.

Het gaat om de renovatie van de Zwanenburgbaan. Als gevolg van het schrappen van de bouwvrijstelling uit de Stikstofwet door de Raad van State begin deze maand, is het niet langer legaal om zonder stikstofvergunning aan het bouwproject te beginnen. Desondanks staat het project nog altijd op de agenda. MOB heeft nu een handhavingsverzoek ingediend om de verbouwing tegen te gaan tot aan alle eisen is voldaan.

"Schiphol is een van de grootste bronnen van stikstofuitstoot in ons land en heeft nimmer een natuurvergunning gekregen. Dat creëert een rechtsongelijkheid met andere sectoren die niet is uit te leggen en al helemaal niet legaal is. Met dit handhavingsverzoek hopen we een begin te maken aan het binnen de wettelijke grenzen brengen van de NV Schiphol, nota bene een staatsbedrijf dat zich maar niet aan de regels wil houden.”