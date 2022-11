Schiphol moet veel harder krimpen om woningnood te bestrijden Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 199 keer bekeken • bewaren

De plannen van het kabinet om Schiphol te laten krimpen, zijn niet ambitieus genoeg. Dat vinden GroenLinks en de PvdA in Amsterdam en in Noord-Holland. De gemeente Amsterdam is na het Rijk de grootste aandeelhouder van de luchthaven.

De twee linke partijen willen het aantal vluchten terugbrengen met ten minste 20 procent, terwijl minister Mark Harbers (VVD) vooralsnog niet verder wil gaan dan een krimp van 12 procent.

“Eerlijke krimp verbetert de leefkwaliteit in onze gemeenten en provincies en helpt in het bestrijden van de klimaatcrisis, ecologische crisis en wooncrisis. Hoe eerder we actie ondernemen, hoe sneller we werk kunnen maken van de oplossingen”, menen GroenLinks en PvdA.

Als Schiphol zo groot blijft als nu, is het ingewikkeld om nieuwe woningen te bouwen in de regio. De luchthaven veroorzaakt immers veel geluidsoverlast en slokt veel stikstofruimte op. Als Schiphol met minimaal 20 procent wordt ingekrompen, kunnen er volgens berekeningen tot wel 167.000 extra woningen worden gebouwd.

“De keuze tussen vervuilende vluchten of nieuwe woningen is snel gemaakt zou je denken, maar tot nu toe gaat het belang van Schiphol steeds voor”, constateren de linkse partijen. PvdA en GroenLinks pleiten voor grote investeringen in het internationale treinverkeer. Zo kan de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof worden teruggedrongen.