Schijnheilig.jatplatform.Rumag.failliet.

Het socialemediaplatform en kledingmerk Rumag is failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam. Dat meldt ANP. Het bedrijf is bekend van grappig bedoelde en veelal gestolen teksten waarbij tussen ieder woord infantiel een punt is geplaatst. Uit een rechtszaak uit maart vorig jaar komt naar voren dat extra investeringen nodig waren om schulden en lopende kosten van Rumag te kunnen betalen.