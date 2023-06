17 jun. 2023 - 11:05

BBB blijkt wappiemagneet De verwijten in bovenstaand “nieuws” zijn o.a. van de vorm associatie of contact schuld. Als ik deze manier van “denken” op de dominante hoogopgeleide elites toepas of op de sociaal democratie, dan blijft er van deze elites of de sociaal democratie ook niets over. Hypocrisie. Deze elites en de sociaal democratie maken tegenwoordig aan de lopende band (de grootste) fouten, o.a. m.b.t. de eigen ethiek. Deze fouten los je niet op met negatieve retoriek of propaganda, zoals in bovenstaand “nieuws”. Volgens een dominant narratief, zoals Joop of haar bron blijkbaar doet. En ook niet m.b.v. censuur en repressie, zoals tegenwoordig in het Westen. Negatieve retoriek, censuur, repressie, en propaganda leiden alleen maar tot meer polarisering (binnenlands of buitenlands). Wetenschapsfilosofie. Hoogopgeleide elites en de sociaal democratie zijn tegenwoordig niet meer in staat om over grote filosofische vragen, die het gevolg zijn van de (eeuwige of tijdelijke) tekortkomingen van de (empirische) wetenschap, op een humanistische manier (seculier of religieus) na te denken. Daarom hebben we nu, als een uiterst gevolg, een (totaal overbodige) oorlog in Europa (een toppunt van polarisering) en krijgen we (vermoedelijk) nog meer oorlog t/m een derde wereld (atoom) oorlog. Dankzij “wetenschap” en (de keuzen van) hoogopgeleide elites (leiderschap), inclusief de sociaal democratie. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

