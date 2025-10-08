Schadelijke Tata-staalslakken op nog eens ruim honderd locaties aangetroffen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Tata Steel, het bedrijf dat haar topbestuurders in de watten legt terwijl het de medewerkers laat creperen, heeft nog grotere schade aan gezondheid en milieu veroorzaakt dan tot nu toe bekend. Er zijn nog eens 109 locaties ontdekt waar staalslakken liggen, wat het totaal aantal plekken op 216 brengt. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, in samenwerking met Nu.nl, De Groene Amsterdammer, Omroep Zeeland, het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad en de Gooi- en Eemlander.

Deze schadelijke restproducten uit de staalindustrie, veelal afkomstig van Tata, worden verkocht als ‘circulair’ bouwmateriaal en zijn teruggevonden in dijkversterkingen en wegfunderingen, en als grind op wandelpaden of speeltuinen.

Over de giftigheid van staalslakken schrijft Investico:

Wanneer staalslakken in contact komen met water kunnen er schadelijke stoffen uitlekken, wat kan leiden tot negatieve milieueffecten, zoals verontreinigd oppervlaktewater of vissterfte. Ook blijken mensen die in contact komen met staalslakken risico te lopen op bloedneuzen, irritatie van de huid, ogen en luchtwegen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het RIVM waarschuwen al jaren voor de risico’s van staalslakken en de beperkte wetgeving op dit gebied.

Overheden en aannemers hoefden lange tijd het gebruik van het vervuilde materiaal niet bij te houden. Hierdoor was er geen landelijk overzicht van de locaties waar staalslakken lagen. Nu.nl riep burgers op tips in te sturen. Daarop kwamen tal van foto’s binnen “van "mysterieus" grind dat aan een magneet bleef kleven, verhalen over honden die na een wandeling rode ogen kregen en een bericht van een voormalige sluismeester die schepen vol staalslakken zag binnenvaren.”