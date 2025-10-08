Top Tata Steel harkt miljoenensalaris binnen, medewerkers krijgen niet eens koffie meer Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 391 keer bekeken • bewaren

De top van Tata Steel in IJmuiden strijkt gemiddeld 1,1 miljoen euro per jaar op, een stijging van bijna 18 procent in één jaar tijd. Vier jaar geleden lag dat bedrag nog op een half miljoen. Dit terwijl het staalbedrijf de afgelopen jaren honderden miljoenen verlies draaide en fors bezuinigde op personeel en voorzieningen. Medewerkers, zonder wie het bedrijf überhaupt niet draait, moesten hun kerstpakket inleveren, het stellen zonder gratis koffie en zagen hun werkplekken minder vaak schoongemaakt worden.

De kloof tussen directie en werkvloer groeit explosief, zo laat Follow The Money zien. Waar een bestuurder in 2020 vijf keer zoveel verdiende als een gemiddelde werknemer, is dat verschil opgelopen naar een factor elf. FNV-vakbondsbestuurder Cihan Lacin noemt de ontwikkeling onbegrijpelijk gezien de financiële problemen. Bij de recente cao-onderhandelingen namen werknemers genoegen met een eenmalige loonsverhoging, terwijl het bedrijf aankondigde 1200 van de 9000 banen te schrappen.