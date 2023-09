Schaamt de VVD zich niet kapot voor het veroorzaken van de wooncrisis? Nee, totaal niet

Dik dertien jaar Mark Rutte aan het roer, en nog veel langer de VVD als regeringspartij, heeft diepe groeven achtergelaten in de maatschappij. Een van de meest in het oog springende daarvan is de wooncrisis die onder leiding van de demissionaire premier monstrueuze vormen heeft aangenomen. VVD'er Stef Blok hielp eigenhandig het ministerie van Volkshuisvesting om zeep en constateerde daarna trots: "Ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen!"

Sindsdien is het aantal daklozen verdubbeld en zijn de huurprijzen met ruim 35 procent gestegen. Maar hoe kijken VVD'ers zelf eigenlijk terug op deze nalatenschap? Schamen ze zich niet voor dit fiasco? Left Laser ging op onderzoek uit op het VVD congres en zonder direct het antwoord op die laatste vraag te willen spoileren: nee, niet echt.