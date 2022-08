Salman Rushdie aan de beademing na aanslag op zijn leven

Rushdie hield vrijdag een lezing in de staat New York toen een man het podium bestormde en de schrijver begon te slaan en steken. Daarbij werd hij onder meer in zijn nek en buik gestoken. Rushdie werd ter plekke behandeld, de aanslagpleger kon direct worden aangehouden. De politie heeft zijn identiteit inmiddels bekendgemaakt, het gaat om de 24-jarige Hadi Matar uit New Jersey. De politie en FBI gaan ervan uit dat de man alleen handelde, zijn motief is vooralsnog onbekend.