Salman Rushdie aangevallen tijdens lezing in staat New York Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 650 keer bekeken • bewaren

De Britse auteur Salman Rushdie is tijdens een lezing in de staat New York aangevallen door een man met een mes.

Een man bestormde het podium en begon Rushdie te slaan en te steken, meldt een verslaggever van persbureau AP die getuige was van het incident. Rushdie werd vervolgens op het podium behandeld. De man is direct staande gehouden, meldt de getuige. Over de ernst van Rushdies verwondingen is nog niets bekend. De schrijver ontvangt sinds de jaren tachtig doodsbedreigingen vanwege zijn boek De Duivelsverzen, wat door sommigen als blasfemisch wordt afgeschilderd. Het boek is in Iran en diverse andere islamitische landen verboden. De toenmalige leider van Iran, ayatollah Khomeini, vaardigde vanwege het boek een fatwa uit tegen Rushdie, waarin werd opgeroepen tot het doden van de auteur.

Volgens de NOS heeft Rushdie op eigen kracht het podium verlaten, ondersteund door enkele aanwezigen.

In 1991 is in Japan een vertaler van het boek vermoord. In Zweden raakte een uitgever gewond bij een aanslag.

Update 18:50: