Saboteurs spoor gebruikten precies op maat gemaakte buizen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 115 keer bekeken • Bewaren

Achter de sabotage op het spoor zat ontegenzeggelijk een aanzienlijke organisatie. Tot die conclusie komt ProRail. Hoewel de daders van de sabotageactie op Prinsjesdag nog altijd niet zijn opgespoord en opgepakt, gaven de leiders van radicale veeboerenorganisaties als Farmers Defence Force (FDF) openlijk toe dat hun achterban er mogelijk bij betrokken was.

Dat er sprake was van vergaande coördinatie en organisatie bij de sabotageacties valt onder meer op te maken uit de gebruikte materialen. “Mensen hebben de exacte maten opgezocht en buizen op maat gemaakt”, verklaart René van de Schraaf van ProRail tegenover NRC. De buizen werden vervolgens een paar centimeter onder het railoppervlak vastgelast.

Het nieuwe controlesysteem ERTMS, dat komende jaren op het Nederlandse spoor wordt ingevoerd, kan mogelijk uitkomst bieden bij toekomstige sabotageacties. Van de Schraaf legt het uit in NRC:

“Dat maakt het ook eenvoudig om een trein te laten rijden rond een verstoring, zodat die stapvoets een „schouw” kan uitvoeren, zegt Van de Schraaf. Met het huidige systeem is dat zeer omslachtig, omdat je dan een machinist moet vragen door rood te rijden „en dat is het laatste wat je wil”.”