Ruzie tussen Donald Trump en Elon Musk escaleert tot grote hoogten

Donald Trump en Elon Musk zijn verwikkeld in een bittere publieke ruzie die donderdag escaleerde tot persoonlijke aanvallen en dreigingen met economische sancties. De voormalige bondgenoten die samen de Amerikaanse overheid ondermijnden en zichzelf via het staatsapparaat verrijkten, vielen elkaar aan op sociale media.

Het conflict bereikte donderdagavond een hoogtepunt toen Musk op zijn eigen extreemrechtse haatplatform X (voorheen Twitter) zei dat Trump betrokken zou zijn bij de Jeffrey Epstein-affaire. "Tijd om de echte bom te laten vallen: Donald Trump staat in de Epstein-dossiers. Dat is de echte reden waarom ze niet openbaar zijn gemaakt," schreef Musk. Daarmee verwijst hij naar het dikke dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein die een netwerk runde waarbij minderjarige meisjes tegen betaling werden misbruikt, met naar verluidt een grote klantenkring van 's werelds rijkste en machtigste mannen.

Trump opende de aanval op Musk terwijl de Duitse bondskanselier Friedrich Merz toekeek. De Amerikaanse president maakte opmerkingen over Musks blauwe oog en trok de nominatie in van Musks kandidaat voor het hoofd van NASA. "Ik ben erg teleurgesteld in Elon," zei Trump. "Hij had er geen probleem mee. Plotseling kreeg hij een probleem, en hij ontwikkelde dat probleem pas toen hij erachter kwam dat we het EV-mandaat [elektrische voertuigen, red.] gingen schrappen."