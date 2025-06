Het is zover: Elon Musk en Donald Trump gaan vechtend over straat

De ruzie spitst zich toe op Trumps Big Beautiful Bill. Zoals de naam al suggereert, vindt de president die veelomvattende wet geweldig, terwijl Musk zich er in steeds scherpere bewoordingen tegen uitspreekt. De Tesla-CEO noemt de wet een “walgelijke gruwel”. Het is hem een doorn in het oog dat de Amerikaanse staatsschuld flink zal oplopen als gevolg van de wet.

“Ik ben erg teleurgesteld in Elon”, laat de president weten. “Ik heb Elon veel geholpen.” Trump beweert donderdag dat niemand in zijn regering zo goed op de hoogte was van de wet als Musk. Musk ontkent dat direct: “Klopt niet.” De ketamineverslaafde multimiljardair stelt dat hij de wet nooit te zien had gekregen.