Rutte schuift dringende adviezen brandweer terzijde en weigert te verhuizen

De regels zijn er voor anderen, zo lijkt het. De brandweer en lokale Haagse politiek maken zich ernstig zorgen over de achteloze houding van premier Rutte ten opzichte van de brandveiligheid in een van de belangrijkste gebouwen van het land. Burgemeester Jan van Zanen ziet zich gedwongen een uitzindering te maken voor de premier die de adviezen van de brandweer gewoon ter zijde schuift. Ondanks de gevaren weigert hij het Binnenhof-complex te verlaten voor een alternatieve ruimte.

Ralf Sluijs, raadslid voor Hart voor Den Haag, noemt het ‘bizar’ dat het ministerie van Algemene Zaken langer op het eeuwenoude Binnenhofcomplex blijft werken, terwijl de brandweer glashelder is: als er brand uitbreekt, zal die bijzonder moeilijk te blussen zijn. (….) Het Rijk neemt de risico’s voor haar rekening en vrijwaart de gemeente daar dus van. ,,Inderdaad, de brandweer is not amused’, zegt Van Zanen. ,,Die geeft niet voor niets een negatief advies.” Volgens hem is er voor de omgeving rond het Binnenhof geen gevaar.