Rutte reageert niet op rapport Groningen, waarschijnlijk pas na verkiezingen

Premier Mark Rutte was vrijdag niet van plan om te reageren op de snoeiharde conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over het Groninger gasdrama. In het rapport wordt Rutte genoemd als degene die de situatie in het gaswinningsgebied compleet liet ontsporen. Wanneer de premier wel met een inhoudelijke reactie komt is onbekend, vermoedelijk pas na de Provinciale Statenverkiezingen.