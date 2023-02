Enquêtecommissie vernietigend over kabinet en specifiek Mark Rutte in Groninger gasdrama

Volgens de commissie had veel ellende voorkomen kunnen worden, wanneer de aardbevingsproblematiek vanaf het begin af aan serieus was genomen. Dat dit niet is gebeurd, is “een ongekend systeemfalen”. Volgens de commissie gebeurde het ontsporen van het Groninger gasdrama volledig onder de hoede van Mark Rutte die sinds zijn aantreden als premier in 2010 de ernst van de situatie structureel heeft onderschat, verzuimde bij te sturen en op geen enkele wijze het verschil heeft gemaakt. Dat hij in 2019 namens het kabinet excuses aanbood, bracht ook geen wezenlijke verandering teweeg.