Rutte 'op ramkoers', val van kabinet nabij

Donderdagavond komt het kabinet opnieuw bijeen in een crisisberaad, hoewel premier Rutte naar de parlementaire pers toe bezweert dat er van crisis geen sprake is. De andere partijen bestrijden dat en zeggen dat Rutte, die met zijn VVD de hete adem van extreemrechts in zijn nek voelt, op “ramkoers” is.