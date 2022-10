Rutte kreeg geheim memo van Shell rond gaswinning Groningen, dat is nu spoorloos

Premier Mark Rutte (VVD) kreeg een geheim memo van Shell met betrekking tot de gaswinning in Groningen. Dat memo is spoorloos. Dat bleek donderdag tijdens de parlementaire enquête over de aardgaswinning. Shell erkent dat het memo is gestuurd, maar dat is net als eerder de sms-berichten van Rutte, nergens te vinden in de archieven van het ministerie van Algemene Zaken: