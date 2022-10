Premier Rutte overtrad de wet door naar eigen inzicht sms'jes te wissen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

Mark Rutte heeft de wet overtreden door jarenlang zijn sms-berichten te wissen in plaats van die te archiveren. Dat is de conclusie van de onafhankelijke toezichthouder die de afgelopen maanden onderzoek deed naar het gebrek aan transparantie bij de premier. In mei van dit jaar onthulde de Volkskrant dat Rutte naar eigen inzicht berichten van zijn telefoon wiste.

De premier zelf houdt vol dat er geen relevante informatie verloren is gegaan, maar in hoeverre dat klopt, is niet te controleren. De toezichthouder schrijft in het rapport: ‘Hoe vaak chatberichten niet zijn gearchiveerd die daar op grond van de Archiefwet wel voor in aanmerking kwamen, kan de Inspectie niet nagaan. Veel chatberichten zijn immers gewist.’

De verdediging van Rutte bestaat eruit dat hij zich op een richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken baseerde, waarin staat dat ‘bewindspersonen naar eigen goeddunken mogen beslissen of chatberichten gewist of opgeslagen worden.’ Die richtlijn zelf is in strijd met de Archiefwet en moet worden aangepast.