Rutte draait: kabinet lijkt verzet tegen prijsplafond energie op te geven

Als een van de laatste landen in de Europese Unie geeft Nederland het verzet tegen een prijsplafond voor energie op. Tijdens een bijeenkomst met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei Mark Rutte donderdag dat hij positief staat tegenover een voorstel van de Commissie om de energieprijzen aan banden te leggen. Dat meldt het FD .

Eerder had het kabinet zich altijd verzet tegen een prijsplafond, omdat daarmee wordt ingegrepen op de vrije markt. Ook Duitsland verzette zich lange tijd tegen maatregelen, maar kondigde zondag aan flink in te grijpen op de energiemarkt .

De prijs voor elektriciteit wordt nu bepaald door te kijken naar de duurste opwekmethode: met behulp van gascentrales. Stroom uit andere, goedkopere bronnen – zonnepanelen, windmolens en kolencentrales – krijgt daardoor dezelfde, hoge prijs als de elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van gas. In de Europese en Duitse plannen worden de enorme winsten die producenten boeken met bijvoorbeeld kolen- of windstroom afgeroomd om zo de energierekening voor gebruikers omlaag te brengen.

Vrijdag is er een overleg van de Europese ministers van Energie. Namens Nederland zit Hans Vijlbrief, Staatssecretaris van Mijnbouw, bij de bijeenkomst. Er wordt onder meer gepraat over een prijsplafond voor Russisch gas. “We hebben nog steeds vragen en zorgen, maar we hebben nu een positievere houding”, aldus Rutte.