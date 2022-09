Duitsland verlaagt energieprijzen dankzij belasting op buitensporige winsten

4 sep. 2022 - 12:23

Ik voorspel op grond van de resultaten in het verleden dat onze onderdrukkers onverstoorbaar verder zullen gaan met hun missie: de de totale destructie van de Nederlandse samenleving. Ze zijn daar in Den Haag zo raar in de kop dat ze van alle onderworpen onderdanen totale flexibiliteit eisen, en dat is een eigenschap die ze zelf geen van allen hebben. Snel inspelen op een veranderde wereld? Direct de ergste nood lenigen? Humanitaire motieven altijd de hoogste prioriteit geven? Nooit van gehoord. Hierom komt er ook niemand in dat enge clubje die daartoe wél in staat is. Dat krijg je met schizofrene leiders. Onder Rutte gaat ons land in alle opzichten failliet. Misschien dat Duitsland dan een redelijk bod doet op het Koninkrijk der Nederlanden. Zou dat niet een zegen zijn?

