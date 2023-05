Russische miljardair legt het ook in hoger beroep af tegen Amsterdamse krakers

De krakers die hun intrek hebben genomen in het kapitale Amsterdamse pand van de Russische miljardair Arkady Volozj, mogen daar voorlopig blijven wonen. Dat heeft de rechter bepaald in het hoger beroep dat was aangespannen door de Nederlandse advocaat van de Rus. Dat meldt AT5 dinsdag.

Het herenhuis aan het Vondelpark werd vorig jaar gekraakt . Volozj, oprichter van de Russische zoekmachine Yandex, staat op de Europese sanctielijst en al zijn tegoeden zijn bevroren. Ook mag hij niet reizen naar landen die de sancties steunen, waaronder dus Nederland, en dat levert volgens de krakers ongeoorloofde leegstand op. In november vorig jaar stelde de rechter de krakers al in het gelijk.

Volozj ging in hoger beroep en probeerde via zijn advocaat vast te stellen dat hij van plan is het huis als gezinswoning te gebruiken. Ook bestreed de Rus dat het pand leegstond omdat er werd verbouwd. Die punten zijn door de rechter verworpen. Het gerechtshof acht het niet aannemelijk dat Volozj of zijn gezin binnen afzienbare tijd de woning kunnen gebruiken en het verbouwen ervan is in strijd met de sanctieregels.