Krakers maken wel werk van sancties en bezetten Amsterdamse woning Russische miljardair

Het is alweer meer dan een half jaar geleden dat VVD’er Stef Blok aan de slag ging als sanctiecoördinator . Maar/Dus (doorstrepen wat niet van toepassing is) erg voortvarend verloopt de aanpak van rijke Russen niet. Zo berichtten NRC en De Groene Amsterdammer begin deze maand dat het pand van de Russische miljardair Arkadi Volozj in Amsterdam-Zuid nog altijd niet is geconfisqueerd.

De krakers wijzen erop dat Volozj bepaald niet de enige rijke stinkerd is die via een sluwe constructie op de Maagdeneilanden een huis in Amsterdam heeft gekocht. “Ongeveer negenduizend panden in Nederland zijn aangeschaft via bedrijven in belastingparadijzen. Het is duidelijk: er is geen tekort aan woningen, er is een overschot aan rijke mensen.”