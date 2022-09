Russische invasiemacht op de vlucht voor snel opstomend Oekraïens leger

Het Russische leger is op de vlucht geslagen in de regio Kharkiv, nadat Oekraïense troepen in korte tijd een groot stuk grondgebied wisten te heroveren. De New York Times meldt dat het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de invasiemacht zich heeft moeten terugtrekken uit de noordoostelijk stad Kupiansk en het zuidelijker gelegen Izyum.