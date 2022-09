Russische oorlogshitsers verbijsterd over Oekraïense opmars: ‘We hebben al verloren’ Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 283 keer bekeken • bewaren

Uiterst rechtse Russische bloggers zijn woedend over de recente Oekraïense militaire successen. Volgens Volodymyr Zelenskiy hebben Oekraïense troepen bij het recente tegenoffensief meer dan duizend vierkante kilometer heroverd op het Russische bezettingsleger. Zo is nu onder meer de strategische oostelijke plaats Balakliia (27.000 inwoners) weer in Oekraïense handen.

De Oekraïense opmars leidt tot ongekende kritiek bij Russische pro-oorlogscommentatoren, schrijft The Guardian. “De oorlog in Oekraïne zal doorgaan tot de complete nederlaag van Rusland”, klaagt de uiterst rechtse Igor Girkin in een video voor zijn 430.000 volgers op Telegram. “We hebben al verloren.”

Girkin, die in 2014 commandant werd bij de pro-Russische separatistische troepen in Oekraïne, is niet de enige die somber is over de wijze waarop de oorlog voor Rusland verloopt. Veel nationalistische commentatoren bekritiseren het Kremlin en vinden dat Vladimir Poetin moet overgaan tot een volledige mobilisatie van de bevolking.

“Laten we eerlijk zijn: mobilisatie is onze enige mogelijkheid om een vernietigende nederlaag te voorkomen”, meent de populaire oorlogsblogger Andrei Morozov. “Oekraïne heeft onze troepen compleet overtroefd in Balakliia”, schrijft de pro-oorlogscommentator Starshe Eddy, die een half miljoen volgers heeft op Telegram.

De Russische verliezen zijn groot. Uit informatie van het Russische ministerie voor Financiën blijkt dat het Kremlin al 361 miljard roebel (5,9 miljard euro) heeft uitgekeerd aan de families van omgekomen soldaten. Dat zou er op wijzen dat er al bijna 50.000 Russische soldaten zijn omgekomen.

De Russische overheid verstrekt sinds maart geen informatie meer over het aantal doden. Destijds stond de teller officieel op 1.351 doden en 3.825 gewonden. Westerse inlichtingendiensten gaan ervan uit dat er inmiddels 80.000 Russische militairen gedood of gewond zijn.