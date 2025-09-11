'Russische drones waren op weg naar NAVO-basis' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 461 keer bekeken • bewaren

Vijf van de Russische drones die deze week het luchtruim van Polen binnendrongen bevonden zich op directe koers naar een NAVO-basis die wordt gebruikt voor militaire leveranties aan Oekraïne. Dat meldt de Duitse krant Die Welt. Drie van de drones werden uit de lucht geschoten door Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen, de twee andere stortten door nog onbekende redenen neer.

"Op basis van de huidige stand van zaken gaan we ervan uit dat de drones hoogstwaarschijnlijk opzettelijk het NAVO-luchtruim zijn binnengedrongen," aldus een hooggeplaatste NAVO-officier. Die verdenking wordt versterkt door het feit dat woensdag tussen middernacht en half 7 in de ochtend in totaal 22 tot 25 drones Polen binnendrongen, en dat er tegelijkertijd ook twee drones het Litouwse luchtruim schonden. Experts binnen de alliantie vermoeden dat Rusland hiermee de reactiesnelheid en verdedigingscapaciteiten van de NAVO wilde testen.

Bij de brokstukken van ongeveer 20 gevonden drones werd geen springstof aangetroffen, wat suggereert dat het niet om een directe aanval ging. Polen heeft artikel 4 van het NAVO-verdrag ingeroepen voor noodoverleg met bondgenoten. Hoewel niemand gewond raakte tijdens het incident, veroorzaakten vallende brokstukken wel schade aan een woonhuis. Rusland zelf ontkent dat het luchtruim opzettelijk geschonden is, maar dat lijkt een zoveelste leugen van het Kremlin aangezien sommige drones tot wel 300 kilometer Polen in vlogen.

De NAVO zelf heeft verder vooralsnog vrij mak gereageerd op de Russische uitlokking. Op wat vermaningen na lijkt het bondgenootschap nog niet in actie te willen komen. Van de Verenigde Staten hoeft waarschijnlijk niets te worden verwacht. President Donald Trump wijdde er een kort berichtje aan op zijn sociale media, maar dat ging vooral om een constatering dat Rusland drones het NAVO-luchtruim in had gestuurd, zonder verdere afkeuring of een reprimande.

Het ANP meldt ondertussen dat Polen, Litouwen en Oekraïne willen dat hun luchtverdediging beter gaat samenwerken. Dat is nodig om "de Russische agressie te pareren", zeggen hun buitenlandministers.

"We benadrukken de noodzaak van betere coördinatie en operationele samenwerking van onze structuren die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de lucht", staat in de verklaring van de drie buurlanden, die alle aan Rusland grenzen. "Dat gecoördineerde optreden moet gericht zijn op het voorkomen van de negatieve gevolgen van schandalige Russische daden en liefst leiden tot grotere efficiëntie van onze luchtverdedigingsmaatregelen."

Oekraïne bood woensdag al aan om alles wat het weet over inkomende drones en andere Russische projectielen met Polen en Litouwen te delen. Zo zijn zij er eerder op bedacht en kunnen ze zich beter verweren. Verdergaand samen optrekken met Oekraïne is ingewikkeld, omdat de NAVO zich niet zelf actief in de oorlog in Oekraïne wil mengen.