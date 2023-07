‘Russisch invasieleger plaatst explosieven op dak Zaporizhzhia-kerncentrale’

Een ander scenario is dat de Russen de grootste Europese kerncentrale onklaar willen maken en achterlaten. Medewerkers van het Russische Rosatom zouden al zijn geëvacueerd , en ook Oekraïense medewerkers zouden het advies hebben gekregen om te vertrekken, bij voorkeur naar de door de Russen bezette Krim.

Russische troepen hebben de centrale sinds het begin van de invasie in februari 2022 in handen. De Russen en Oekraïners beschuldigen elkaar er regelmatig van de veiligheid van de kerncentrale in gevaar te brengen.